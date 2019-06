Wall Street positiva. Bene il settore energia

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue in rialzo la borsa di Wall Street. Sotto la lente degli investitori restano ancora lecosì come le prossime mosse della Fed sui tassi , specie dopo il deludente dato sull'inflazione , che a maggio ha registrato una decelerazione.Sul fronte macroeconomico, nel mese di maggio i prezzi import hanno evidenziato una variazione negativa dello 0,3% , in calo rispetto al rialzo dello 0,2% precedente. Il dato è statoche si era preparato ad una flessione dello 0,2%. Crescono a sorpresa le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA , nella settimana terminata l'8 giugno 2019. I "claims" sono risultati pari a 222.000 unità, in aumento di 3 mila rispetto ai livelli della settimana precedente (dato rivisto al rialzo da un iniziale 218 mila). Anche in questo caso il dato è risultato peggiore delle attese degli analisti che erano per un livello di 216.000 unità.Tra gli indici statunitensi, ilsi ferma a 26.004,83 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per lo, che si porta a 2.891,58 punti. In frazionale progresso il(+0,56%), come l'S&P 100 (0,4%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,37%),(+1,00%) e(+0,98%).Al top tra i(+4,29%),(+1,53%),(+1,08%) e(+1,05%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su-2,12%.(+6,91%),(+4,52%),(+2,54%) e(+2,28%). Giù-3,87%.