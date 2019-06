CSP Fashion Group, l'assemblea approva il bilancio 2018

CSP International Fashion Group

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti diha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, deliberando la, senza distribuzione di alcun dividendo.Sulla base dell’unica lista presentata dagli azionisti che congiuntamente sono titolari del 60,10% del capitale sociale (Sig.ra Maria Grazia Bertoni, Sig. Francesco Bertoni, Sig.ra Giuseppina Morè, Sig. Carlo Bertoni, Sig. Mario Bertoni, Sig.ra Mariangela Bertoni, Sig. Giorgio Bardini), l’Assemblea ha nominato Stefano Sarzi Sartori in qualità di Consigliere indipendente. Alla data odierna Sartori non risulta detenere azioni di CSP International Fashion Group.Sulla base dell’unica lista presentata dagli azionisti che congiuntamente sono titolari del 60,10% del capitale sociale (Sig.ra Maria Grazia Bertoni, Sig. Francesco Bertoni, Sig.ra Giuseppina Morè, Sig. Carlo Bertoni, Sig. Mario Bertoni, Sig.ra Mariangela Bertoni, Sig. Giorgio Bardini), l’Assemblea ha nominato Pieraldo Carlini in qualità di Sindaco Supplente, il quale resterà in carica sino all’Assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Alla data odierna Carlini non risulta detenere azioni di CSP International Fashion Group.