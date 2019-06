Fintel Energia, ok dei soci al bilancio d'esercizio 2018

Fintel Energia

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria degli azionisti diha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 come era stato proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2019 e ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.L’Assemblea ha altresì approvato diper Euro 132 migliaia.che resterà in carica per 3 esercizi fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Il Consiglio di Amministrazione: Alcide Giovannetti, Tiziano Giovannetti, Paolo Martini, Mario Paolo Moiso, Claudio Nardone, Valentino Pianesi.