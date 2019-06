Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street prosegue la seduta sui livelli della vigilia,, in attesa della riunione del fomc che prenderà il via domani per concludersi con la decisione sui tassi mercoledì. Gli indici riportano una variazione pari a -0,07% sul, mentre, al contrario, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,32%, portandosi a 2.896,29 punti. In rialzo il(+0,84%), come l'S&P 100 (0,4%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,12%),(+1,02%) e(+0,51%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,92%.Tra i(+2,32%),(+1,31%),(+1,10%) e(+1,08%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,12%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,22%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,20%.scende dell'1,03%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,49%),(+5,07%),(+4,26%) e(+3,85%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,74%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,24%.Calo deciso per, che segna un -1,88%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,50%.