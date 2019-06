Wall Street positiva con gli occhi rivolti alla Federal Reserve

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della fiducia per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori concentrato sulla due giorni delche si apre oggi a Washington e si concluderà domani mercoledì 19 giugno.L'attesa è tutta per le decisioni che si prenderanno ai tavoli e per le dichiarazioni del numero uno della Federal Reserve,; sullo sfondo la situazione politico-economica interna, con l'inizio della campagna elettorale per le Presidenziali, e quella internazionale che vede ilSecondo la quasi totalità degli analisti,, ma non nell'immediato; ci si aspetta dunque una svolta nella politica monetaria statunitense, più a settembre o comunque in autunno visto che ora il momento è molto delicato.Sulle prime rilevazioni, ilsegna un rialzo dello 0,70%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.909,42 punti. Buona la prestazione del(+1,12%), come l'S&P 100 (0,2%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,07%),(+0,96%) e(+0,94%).Al top tra i(+1,46%),(+1,38%),(+1,30%) e(+1,26%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,12%.Al top tra i, si posizionano(+2,65%),(+2,48%),(+2,28%) e(+2,23%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,62%.