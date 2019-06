Generali Italia e Google, partnership strategica basata su cloud

(Teleborsa) -annunciano unabasata sulper lo sviluppo di prodotti e servizi personalizzati, l'evoluzione della tecnologia digitale a supporto delle reti e la trasformazione del modello di interazione con il cliente per garantire eccellenza e qualità del servizio.L'accordo, che fa leva sulla tecnologia innovativa e i servizi avanzati del cloud di Google, prevede. Proprio dall'Italia, infatti, prenderà il via la piattaforma paneuropea del gruppo Generali, per la gestione dei servizi di mobilità connessi, che fa leva sulla forte expertise di Generali Italia maturata nell'ambito dell'Internet of Things.quella deglisia verso il corporate e per supportare l'evoluzione del rapporto tra cliente e agente.e ultima area,, ad esempio con la gestione dei processi sempre più rapida e accurata grazie all'uso del machine learning reso disponibile dalle piattaforme di Google Cloud.- Per rispondere a questi obiettivi e accelerare sul percorso di costante innovazione, all'internin cui personale qualificato diriconosciuto come uno dei leader globali nella fornitura di servizi cloudaffiancherà gli esperti dinell'ideazione e industrializzazione di prodotti e servizi innovativi.- La partnership prevede anche un intensodel futuro, come intelligenza artificiale e machine learning, accelerando così il percorso di cultura del cambiamento intrapreso da Generali Italia. Nel prossimo triennio,, ha commentato:in Italia e in Europa e siamo orgogliosi di essere parte di questo percorso. Lavorando insieme per risolvere problemi di business utilizzando gli strumenti di collaborazione intelligente e le funzionalità all'avanguardia del machine learning di Google, stiamo aiutando Generali a velocizzare lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi e a migliorare le relazioni con i clienti."“Con questa partnership acceleriamo sul nostro piano strategico per esseredelle persone nei momenti rilevanti: famiglia, benessere, lavoro e mobilità. Insieme a Google, unendo le reciproche competenze, svilupperemo soluzioni assicurative con servizi innovativi e tecnologicamente avanzati. Vogliamo così renderee corporate delle Global Business Lines”.dichiara: “La partnership che conper estendersi a livello globale dimostra la capacità di creare, nel nostro paese, sinergie di successo che grazie alla tecnologia permettono di trasformare industrie tradizionali come il mondo assicurativo. Siamo felici di intraprendere insieme questo percorso.”di Generali Italia: “In Generali stiamo ridisegnando il modo di fare assicurazione e di offrire servizi ai clienti: oltre antendiamo offrire ai clienti più servizi die insieme alla Rete distributiva, una nuova modalità di interazione basata su immediatezza e semplicità.