UBI Top Private mette al centro le esigenze del cliente

UBI Banca

(Teleborsa) - Adalla sua nascita nel 2017,, divisione dinata in seguito all'operazione Banca Unica e specializzata nel Private Banking e Family Business Advisory,, alla presenza, Consigliere Delegato di UBI Banca,, Chief Commerial Officer,, Chief Operating Officer,, Responsabile UBI Top Private e Andrea Ghidoni, Amministratore Delegato di UBI Pramerica.La consueta convention annuale, a Palazzo Mezzanotte, sede di borsa Italia, diventa così un'occasione per condividere strategie e obiettivi di crescita con 500 invitati, fra Private Relationship Manager e prime linee della BancaUBI Top Private è oggi uno dei principali operatori nel mercato del Private Banking in Italia, conoperativa in tutta Italia con 27 Centri Private, presenti su tutto il territorio nazionale, e conta su una rete diin grado di offrire unseguendo per i propri Clienti, molto spesso imprenditori, anche aspetti extra finanziari qualie il"I clienti con esigenze di tipo 'corporate' sono da sempre al centro dell’attenzione delle nostre attività: in Italia siamo stati tra i primi ad intercettare e rispondere a bisogni specifici di famiglie imprenditoriali e aziende familiari", ha ricordato, Responsabile UBI Top Private, ponendo l'accento sull'expertise nell'individuare "soluzioni personalizzate" per la protezione, la gestione e lo sviluppo del patrimonio famigliare e aziendale e di "soluzioni innovative" a fabbisogni sempre più sofisticati della clientela.L’offerta di UBI Top Private si declina in servizi die servizi di. La prima si indirizza alle aziende e fa perno anche sull'impiego di una piattaforma tecnologica che permette di. Il servizio di Family Business Advisory forniscehe consentono diinerenti l’organizzazione, la gestione e la protezione del(finanziario, immobiliare e aziendale), la, la tutela della qualità della vita delle persone anziane (self caring), dei minori o delle persone con disabilità.