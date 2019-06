Portobello e WM Capital siglano accordo per sviluppo rete franchising

Portobello

WM Capital

(Teleborsa) -, due società quotate sul mercato AIM Italia, hannoper la valutazione dell’avvio e dello sviluppo di unadei negozi a marchioIn particolare, secondo l’accordo sottoscritto,nel corso del prossimo semestre offrirà oltre ai propriper la valutazione dello sviluppo di Portobello nella modalità del franchising, anchefino al 31 dicembre 2020., dal suo canto, si impegnerà adi nei circuiti dei rotor digitali e nei maxi digital wall fino al 31 ottobre 2019., Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital, ha così dichiarato: "Siamo lieti di sviluppare un progetto franchising per una società che come noi ha deciso di divenire pubblica quotandosi sul mercato AIM. Inoltre, il settore del barter, che conosciamo bene, sta vivendo un momento di crescita che crediamo perdurerà nel tempo"., Direttore Generale di Portobello, ha affermato: "Il progetto siglato con WM Capital riveste per il nostro Gruppo una forte rilevanza ai fini dell’ulteriore crescita della nostra rete commerciale e del consolidamento della nostra brand awareness sul territorio italiano. Ad oggi, dopo solo 2 anni dalla costituzione contiamo 8 negozi di proprietà attivi e 2 in apertura e insieme a WM Capital valuteremo l’opportunità di ulteriore sviluppo attraverso la modalità del franchising".