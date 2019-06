Futures in rosso a causa delle tensioni in Medio Oriente

(Teleborsa) -e in questo martedì di pre borsa si vedono in caloLa problematica che ha fatto risentire in queste ore gli investitori è stata quella messa in atto dalla Casa Bianca nei confronti dell'Iran, a cui ha bloccato l'accesso alle risorse finanziarie., dirette al leader supremo dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei e altri alti funzionari,, secondo quanto comunicato dal portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Abbas Mousavi,Le criticità tra Washington e Teheran si sono andate incrementando dalla decisione del presidente Donald Trump di ritirare gli Stati Uniti dall'accordo nucleare sponsorizzato dall'ONU nel 2015.Al momento i contratti sui principali listini americani soffrono di tale situazione di tensione.base,, quello sull'base,mentre il derivato sulbase, ha un