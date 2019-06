Piazza Affari si conferma in coda alle borse UE a metà giornata

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli altri mercati che procedono sottotono, in attesa del vertice del G20 in calendario da venerdì 28 giugno. Si attendono gli sviluppi delle trattative sul commercio fra USA e Cina, mentre si mantiene alta la tensione in Medioriente.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,138. L'si mantiene al top da 6 anni con un progresso dello 0,60%.Torna a salire lo, attestandosi a, con un aumento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,18%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Peggio il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,44% sul. Si conferma un apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1%) e(+0,59%).di Piazza Affari, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,49%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,26%.Composta, che cresce di un modesto +0,59%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,53%.La peggiore al momento è, che cede il 2,04%.Spicca anche la prestazione negativa di, che scende dell'1,99%, e diche perde l'1,80%.Calo deciso per, che segna un -1,69%.del FTSE MidCap,(+4%), sugli sviluppi della vicenda