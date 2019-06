Mercati europei poco sopra la parità

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con i riflettori accesi sul vertice del G20 a Osaka L'è sostanzialmente stabile su 1,139. Lieve aumento dell', che sale a 1.414,9 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,37%.Scende lo, attestandosi a +240 punti base, con un calo di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,08%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,48%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,17%, poco mossa, che mostra un +0,11%.; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 23.099 punti. Leggermente positivo il(+0,51%), come il FTSE Italia Star (0,4%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,66%),(+1,34%) e(+1,16%).Il settore, con il suo -0,51%, si attesta come peggiore del mercato.Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,70%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,69%.In luce, con un ampio progresso dell'1,53%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,36%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,03%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,93%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,92%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,77%.Tra i(+5,97%),(+4,64%),(+2,35%) e(+2,02%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,68%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,32%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,09%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,06%.