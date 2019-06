Nike in difficoltà dopo la trimestrale

Nike

Nike

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titolo, che scambia in calo dello 0,43%.Il gruppo di abbigliamento sportivo ha comunicato i risultati relativi al quarto trimestre.da 1,14 miliardi di dollari, pari a 69 centesimi per azione, a 989 milioni (62 centesimi).a 10,18 miliardi di dollari e si confrontano con i 9,79 miliardi precedenti. Le stime di consensus erano per un EPS di 66 centesimi e 10,16 miliardi di fatturato.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 84,48 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 82,4. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 81,49.