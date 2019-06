Wall Street in stand-by: riflettori su Osaka

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

finanziario

sanitario

beni di consumo secondari

energia

Nike

United Health

Goldman Sachs

Pfizer

Boeing

Dowdupont

Cisco Systems

Intel

Walgreens Boots Alliance

Xilinx

Micron Technology

Advanced Micro Devices

Ross Stores

Cisco Systems

Intel

Incyte

(Teleborsa) -. A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 26.526,58 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per lo, che si porta a 2.924,92 punti. Leggermente positivo il(+0,39%), come l'S&P 100 (0,3%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,92%),(+0,62%) e(+0,59%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,79%.Al top tra i(+1,21%),(+1,18%),(+1,16%) e(+1,04%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,94%.Affonda, con un ribasso del 2,12%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,54%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,51%.(+4,09%),(+3,46%),(+2,78%) e(+2,74%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,82%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,54%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,51%.scende dell'1,06%.