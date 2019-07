Alitalia, Toto conferma l'interesse: "Noi solidi e affidabili"

(Teleborsa) -. A confermalo è la stessa società con una lettera, inviata al Messaggero e firmata dall'ad, in cui per la prima volta rilancia la sua partecipazione alla cordata per l'ex compagnia di bandiera.Nella nota, il gruppo sottolinea la sua "per confrontarsi con altrettanto validi partner con professionalità, competenza e serietà" ecome quelle che riguardano "i risultati della sua trascorsa esperienza nel trasporto aereo, i presunti debiti con Anas e la vicenda "New Livingston".Toto ricorda poi che "nel passato è stato con AirOne, la prima società a fare concorrenza alla compagnia di bandiera ed è oggi un gruppo sano con oltre 500 milioni di euro di ricavi e 1.300 dipendenti, attivo nelle energie rinnovabili con profitto in Italia e soprattutto negli Stati Uniti, nelle opere pubbliche, nelle concessioni autostradali e nelle manutenzioni di impianti".La società non sarebbe l'unica interessata a entrare nella vicenda Alitalia., azionista di maggioranza della compagnia, ha infatti annunciato di essersi proposto per"Abbiamo scritto una lettera alle Ferrovie dello Stato e all'advisor Mediobanca due settimane fa dicendo che. Ma vogliamo partecipare alla gestione, per fare la ristrutturazione", ha dichiarato in un'intervista al Sole 24 Ore."Abbiamo dei contatti con la banca. Abbiamo firmato un 'non disclosure agreement' per la riservatezza. Stiamo aspettando il via libera per avere accesso ai conti - ha aggiunto -. Il problema non sono i 200 milioni di dollari per il 30% di Alitalia.".Efromovich ha acquistato Avianca, salvandola dalla bancarotta nel 2004 e l'ha trasformata nella seconda compagnia aerea dell'America Latina: lo scorso anno però la United Continental Holdings ha dichiarato di aver. L'imprenditore, ricorda Bloomberg, avrebbe dato la sua partecipazione nella compagnia aerea come garanzia per un prestito, mettendo in pericolo il futuro della compagnia.