Mercati positivi, Milano resta alla finestra

(Teleborsa) - La notizia della tregua sul fronte dei dazi tra Cina e Stati Uniti ha movimentato in positivo le contrattazioni del Vecchio Continente. Il sentiment diseppur con più affanni rispetto agli altri listini, gode anche esso di tali flussi benefici eappesantita dal dato sul settore manifatturiero ancora in difficoltà. I titoli legati al settore dell'export sono quelli che hanno visto gli effetti più tonificanti della sessione.Intanto, la borsa di New York continua a guadagnare terreno, con loche avanza dello 0,71%.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,54%. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.391,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 59,27 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +230 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,94%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,02%, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,03%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,55%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il, che si posiziona a 23.194 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In moderato rialzo il(+0,48%), come il FTSE Italia Star (0,5%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+3,67%),(+2,12%) e(+1,28%).Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-0,80%) e(-0,50%).di Milano, troviamo(+4,10%),(+2,40%),(+2,13%) e(+2,12%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,36%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,54%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,32%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,29%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,45%),(+3,88%),(+3,02%) e(+2,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,50%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,01%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,50%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,88%.