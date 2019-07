Safilo depressa a Piazza Affari per fine licenza Dior nel 2020

Safilo

(Teleborsa) -, che accusa una discesa del 5,86% posizionandosi a 0,868 euro. Le azioni del gruppo di occhialeria hanno toccato un minimo intraday a 0,851 euro sulla conferma della fine dell'accordo licenza per le collezioni di occhiali da sole e montature da vista Dior e Dior Homme al 31 dicembre 2020 . Si riduce così la performance a sei mesi, che tuttavia resta positiva del 24%.L'azienda italiana attiva nel campo della produzione e distribuzione di occhiali da vista, da sole e sportivi, maschere da sci e caschi da sci e bici, con sede amministrativa a Padova, ha annunciato che"Continuiamo a essere totalmente concentrati sul nostro 2020 Group Business Plan, con l'obiettivo di far crescere le vendite focalizzandoci su aree geografiche, marchi e canali chiave, recuperando al contempo la nostra performance operativa grazie al programma di riduzione dei costi in corso - ha dichiarato, Amministratore Delegato del gruppo - . Siamo in linea con i nostri obiettivi e accelereremo ulteriormente il percorso verso il ripristino di un livello di profittabilità adeguato e sostenibile entro il 2020, che ci consentirà di gestire efficacemente questa uscita della licenza".