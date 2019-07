Borse caute. Piazza Affari corre sola

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa, mentre si continua a trattare con Bruxelles per evitare la procedura d'infrazione L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,78%.(Light Sweet Crude Oil) mostrando un leggero calo dello 0,66% dopo il balzo della vigilia. Intanto è in corso il vertice OPEC di Vienna , cheLomigliora, toccando i +225 punti base, con un calo di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,89%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,59%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 23.261 punti. Leggermente positivo il(+0,26%), come il FTSE Italia Star (0,3%).In luce sul listino milanese i comparti(+1,70%),(+0,75%) e(+0,66%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,48%) e(-0,69%).di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 2,91%.Vola, con una marcata risalita del 2,27%.Brilla, con un forte incremento (+2,23%).+1,98%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,20%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,96%.scende dell'1,29%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,98%.di Milano,(+3,58%),(+2,70%),(+2,67%) e(+1,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,22%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,40%.Calo deciso per, che segna un -2%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,67%.