Tonica Wall Street in scia aperture su dazi

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,44%; sulla stessa linea lo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 2.964,33 punti. Positivo il(+1,27%), come l'S&P 100 (0,8%). A guidare al rialzo i mercati americani l'esito positivo dell'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping a Osaka nel weekend.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,45%),(+1,14%) e(+0,87%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,83%),(+1,76%),(+1,70%) e(+1,44%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,12%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,11%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,81%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,68%.(+6,00%),(+5,86%),(+5,42%) e(+4,74%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,97%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,88%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,87%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,75%.