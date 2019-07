Anief: "Garantire la continuità didattica nel sostegno"

(Teleborsa) - Per garantire la, in vista di una revisione completa dell'insegnamento di sostegno. È quanto sostiene il sindacatoin merito alla decisione del Miur di posticipare l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66/2017 dal 1° gennaio prossimo al 1° settembre 2019 in attesa di una riforma del sostegno.Pur riconoscendo alcune positività, come ile in generale l'intenzione del ministero di, il sindacato sottolinea come ancoraper il settore degli alunni con disabilità che, ricorda l'Anief citando dati Istat, "con un incremento costante di 10mila nuovi iscritti l'anno è arrivato all'attuale numero di".i o limitando al 50% i trasferimenti su posto comune, masu posti liberi, in modo da risparmiare soldi", commenta il presidente di Anief Marcello Pacifico. "Quello delle assunzioni sui tanti posti liberi è l'unico modo per garantire, ogni inizio d'anno scolastico e non in autunno, la copertura di tutti i posti richiesti dalle scuole".