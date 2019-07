FinecoBank, raccolta netta giugno 626 milioni

(Teleborsa) -. La raccolta in risparmio gestito si attesta a € 446 milioni (+43% a/a), pari al 71% dei flussi totali nel mese.: la raccolta gestita ha raggiunto € 1.419 milioni, la raccolta amministrata ha raggiunto € 140 milioni e la raccolta diretta € 1.775 milioni. La raccolta in “Guided products & services” ha raggiunto € 1.602 milioni (+13% a/a) e la raccolta netta dei nuovi servizi di consulenza evoluta Plus e Core Multiramo Target si attesta a € 2.227 milioni. L’incidenza dei Guided Products rispetto al totale AuM è salita al 69% rispetto al 64% di giugno 2018 e al 67% di dicembre 2018. La raccolta da inizio anno tramite la rete di consulenti finanziari è stata pari a € 2.910 milioni.(+9% rispetto a giugno 2018 e a dicembre 2018). In particolare, il patrimonio totale riferibile alla clientela nel segmento Private Banking, ossia con asset superiori a € 500.000, si attesta a €29.970 milioni, in rialzo dell’11% a/a.Si segnala che al 30 giugno 2019 Fineco Asset Management gestisce masse per € 11,9 miliardi, di cui € 6,8 miliardi classi retail e circa € 5,1 miliardi relativi a classi istituzionali.Da inizio anno sono stati acquisiti 59.405 nuovi clienti, di cui 8.725 nuovi clienti nel solo mese di giugno. Il numero dei clienti totali al 30 giugno 2019 è di circa 1.318.000, in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per quanto riguarda l’attività di brokerage, nel primo semestre del 2019 sono stati realizzati 11,95 milioni di ordini eseguiti.Positivo a Piazza Affari il titolo della banca multicanale indipendente: +2,84%.