Italiaonline, depositati in Consob documenti per OPA Sawiris e soci

Italiaonline

(Teleborsa) - Libero Acquisition e Sunrise Investments hanno depositato ieri, 3 luglio, presso la Consob la loro offerta pubblica di acquisto ( OPA ) volontaria sulle azioni ordinarie diSunrise Investments riconoscerà a ciascun aderente all'offerta un corrispettivo in contanti di 2,82 euro per ogni azione ordinaria dell'emittente portata in adesione ed effettivamente acquistata e riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo in contanti di 880 euro per ogni azione di Risparmio dell'Emittente portata in adesione.A promuovere l'OPA è la famiglia Sawiris. L'offerta è finalizzata al delisting della società.