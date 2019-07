Fiumicino, un'iniziativa contro il tumore al pancreas al Terminal 1

(Teleborsa) -Questa iniziativa è stata pensata e realizzata grazie all'apporto dell'AssociazionePresso il Terminal 1 nell'area di imbarco B sarà presente un Info Point dove l'associazione fornirà supporto alle persone che si trovano nella situazione di sospetto diagnostico di questo malevolo tumore.All'inaugurazione hanno partecipato il, il S, il Presidente di Unipancreas, Giovanni Butturini, la Senatrice Monica Cirinnà e Carlo Racani, Responsabile sanitario pronto soccorso Adr."Ci fa molto piacere ospitare questa iniziativa, -- per fare buona prevenzione su una patologia importante che, purtroppo, sta colpendo sempre più persone. Troviamo molto utile dare questa vetrina ad un punto d'informazione assai qualificato in aeroporto, nel punto di maggior transito per i passeggeri domestici ed avrà quindi la risonanza che merita". Per Montino ": un desk con due medici tutti i giorni, davanti al quale passano ogni giorno migliaia di persone, che ha come obiettivo quello di dare informazione utile ed in più, dissipare dubbi, conoscere la patologia e quali tipo di controlli affrontare. Voglio ringraziare il professor Butturini, la sua onlus e Adr per la sensibilità dimostrata avendo messo a disposizione questo luogo centrale e visibile ai passeggeri".