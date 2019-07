Moderate perdite sulla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, appesantita dai, risultati, nonostante il periodo, solidi. Il dato comporterebbe maggiorie che adotti una politica monetaria favorevole ai mercati.Ilsta lasciando sul parterre lo 0,51%; sulla stessa linea, in lieve calo lo, che continua la giornata sotto la parità a 2.973,66 punti. In ribasso il(-0,84%), come l'S&P 100 (-0,6%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,00%),(-0,88%) e(-0,85%).del Dow Jones,(+1,35%),(+0,71%),(+0,65%) e(+0,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,14%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,06%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,67%.scende dell'1,63%.Tra i(+3,30%),(+2,71%),(+1,79%) e(+1,41%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,12%.In caduta libera, che affonda del 3,99%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,71 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,46%.