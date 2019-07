Prudenti i Listini europei, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

materie prime

chimico

automotive

vendite al dettaglio

utility

Pirelli

Tenaris

Saipem

UBI Banca

Hera

Terna

A2A

Banca MPS

Credito Valtellinese

Salini Impregilo

Saras

Falck Renewables

Biesse

(Teleborsa) -. L'incertezza si registra anche sulla piazza di Milano. A pesare sui mercati azionari pesano i dati forti sul mercato del lavoro USA che potrebbero scoraggiare la Federal Reserve a tagliare a breve i tassi di interesse.Sul mercato Forex, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,123. Lieve aumento dell', che sale a 1.405,2 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil) che sale a 57,83 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +212 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,74%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,05%. Poco mosso anche+0,03% e-0,09%., con ilche si attesta a 22.022 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,90%),(+1,20%) e(+0,79%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-0,58%) e(-0,56%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,96% grazie a JP Morgan che ha alzato il prezzo obiettivo.Tra i petroliferi, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,93%. In luce, con un ampio progresso dell'1,34%.Banche nel complesso positive: bene, che avanza di un discreto +1,15%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,14%.Tentenna, che cede lo 0,90%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,60%.del FTSE MidCap,(+7,30%),(+3,09%),(+2,69%) e(+2,28%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,35%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,35%.