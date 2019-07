Aquafil in partnership con Radici per il mercato Marine

Aquafil

(Teleborsa) -Il produttore di nylon pioniere nella circular economy ha formalizzato una partnership commerciale convolta a rafforzare la presenza dei due Gruppi in un mercato che nel 2018 ha registrato a livello globale un giro d’affari pari a circa USD 40 mld evidenziando un incremento di quasi il 6% rispetto al 2017. In termini di volumi, nel corso del 2018 il totale delle navi prodotte ammontava a 386, in crescita del 21% rispetto all'anno precedente.Presidio storico del Gruppo Radici, il Marine ha un grande potenziale di crescita in tutte le sue principali componenti – ferries, yacht, shipping e cruise -, a cui si aggiunge la domanda di forniture ecosostenibili in crescente sviluppo.Radici Pietro Industries&Brands S.p.A. ha annunciato il processo di IPO sul mercato Aim Italia di Borsa Italiana , atteso entro la fine di luglio.