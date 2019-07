Borse caute. Piazza Affari corre sola

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

bancario

tecnologia

costruzioni

Saipem

UBI Banca

Pirelli

Unicredit

Terna

doBank

Banca MPS

Carel Industries

Cairo Communication

Biesse

Maire Tecnimont

Interpump

Acea

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela in vista del discorso del presidente della Fede della pubblicazione delle Minute della Federal Reserve.L'mantiene la posizione su 1,122. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.395,6 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,33%.Lieve calo dello, che scende a +207 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,77%.piccola perdita per, che scambia con un -0,41%, piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi., invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi cominciata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,82% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 24.047 punti. Sale il(+0,71%), come il FTSE Italia Star (0,4%).Buona la performance a Milano dei comparti(+1,80%),(+1,74%) e(+1,71%).di Milano, troviamo(+2,85%) sul rincaro del greggio (+2,59%),(+1,99%) e(+1,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,58%.del FTSE MidCap,(+5,93%),(+5,69%),(+3,49%) e(+2,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,38%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,38%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,13%.Tentenna, che cede lo 0,93%.