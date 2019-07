Governo, Fontana e Locatelli nuovi ministri

(Teleborsa) -, già ministro alla Famiglia, è ora il, mentre al suo posto arriva. I due esponenti del Carroccio hanno giurato al Quirinale davanti al Presidente Sergio Mattarella.A proporre i due leghisti era statoche ha puntato su Fontana come sostituto di ora alla Consob . "Si tratta di uno spostamento con l'acquisizione di un nuovo ministro nella compagine governativa di cui completiamo l'assetto e potremo così proseguire l'attività di governo", ha commentato il premiera margine della relazione annuale dell'Inps."Ringrazio per la fiducia sul mio nome, sia Matteo Salvini che il presidente Conte", ha dichiarato Fontana in merito alla sua nomina a ministro degli Affari europei, a margine di una conferenza stampa al mistero dell'Agricoltura.. C'è tanto lavoro da fare - ha aggiunto - Penso che la prima cosa è capire come si stia strutturando la Commissione, ci sarà da fare un dialogo profondo con tutti i paesi per capire quale sarà la maggioranza. A me piacerebbe già che non si parlasse più di cordone sanitario perché la ritengo una cosa insultante per il nostro Paese.".