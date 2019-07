Banca Europea per gli Investimenti, Tria: "Grati per suo coinvolgimento in Italia"

(Teleborsa) - Il Ministro dell’Economia e delle Finanze,oggi, venerdì 12 luglio, a Lussemburgo ha incontrato il Presidente della Banca europea per gli investimenti (BEI),e il Vice presidente, ha detto Tria. Lo riporta una nota del Mef.La Bei, ha aggiunto, "sostiene l'attività in corso e aiuta a guardare alle sfide future. Il finanziamento della Be(8,5 miliardi di euro nel 2018), sostenendo investimenti per: un numero significativo secondo qualsiasi standard"."L'Italia - ha proseguito Tria - beneficia di moltepliciil, come nella maggior parte dei paesi dell'Ue.insieme al Fei, e sostengono una sostanziale creazione di posti di lavoro (quasi 800 mila nel 2018). Inoltre, l'Italia beneficia del finanziamento da parte della Bei di"La Bei - ha sottolineato- è stata fondata nel 1958 come strumento per aiutare le regioni più povere d'Europa a riprendersi, come il Sud italiano. In oltre 60 anni lma è anche uno dei maggiori sostenitori e partner, ad esempio nello sviluppo del piano di investimenti per l'Europa. Come funzionario europeo e cittadino italiano, sono stato orgoglioso di sentire il Ministro Tria ribadire il sostegno del Governo italiano alla Bei per quanto