Bollette a 28 giorni, operatori sconfitti: scattano i rimborsi

(Teleborsa) -nell'arco delleper rimandare il rimborso automatico in bolletta dovuto ai giorni erosi con laA mettere la parolasu una vera e propria, è arrivata la sentenza definitiva delche ha respinto il ricorso diPerche ha presentato ricorso in un secondo momento, non è stata ancora emessa una sentenza, tuttavia anche in questo caso c’è da aspettarsi un pronunciamento analogo a quello appena emesso per gli altri gestori dato che la vicenda e le ragioni delle parti sono le stesse degli altri operatori.di clienti ai quali sono statia partire dal giugno 2017, con il risultato di pagare, di fatto, tredici mensilità annue.Il ricorso delle compagnie a seguito della decisione del Tar aveva sospeso i rimborsi ai consumatori fissati in prima istanza entro il( termine spostato al 31 marzo 2019 e successivamente a fine maggio 2019).Come previsto dall’Autorità per le comunicazioni, i soldi erosi per la fatturazione a 28 giorni per i contratti di telefonia fissa e integrata, nel periodo intercorso tra il 23 giugno 2017 e la primavera 2018,- Attese le prime restituzioni tra agosto e settembre, anche se alcune compagnie si sono mosse con offerte “speciali” ai propri consumatori per dare loro la possibilità di unae viene riconosciuto il sacrosanto diritto dei consumatori di riavere quello che le compagnie telefoniche hanno indebitamente percepito violando le delibere dell'Authority", commentache aggiunge: "Ora le compagnie dovranno restituire i giorni illegittimamente erosi. I giorni di rimborso che ciascun operatore dovrà riconoscere in fattura ai propri utenti dovrà riguardare il periodo compreso tra il 23 giugno 2017 e la data in cui è stata ripristinata la fatturazione su base mensile, ossia i primi giorni diGli operatori dovranno posticipare la data di decorrenza della fattura per un numero di giorni pari a quelli erosi (eventualmente spalmati su più fatture)".Esprime soddisfazione anche"Sin dall’inizio di quella che è diventata una vera e propria odissea per gli utenti coinvolti abbiamo sottolineato laribadendo che i rimborsi debbano appunto essere automatici, come peraltro già stabilito da AGCOM", si legge in una nota ufficiale.e saranno costrette a restituire i giorni erosi. Chi in questi mesi ha modificato il proprio gestore dovrà ancora attendere una apposita delibera di AGCOM, che ci auguriamo giunga al più presto.quindi ora accogliamo positivamente il pronunciamento e chiediamo che le compagnie ottemperino in tempi brevi a quanto deciso dal Consiglio di Stato, riconoscendo finalmente agli utenti ciò a cui hanno pienamente diritto", conclude il comunicato.