Mercati cauti. Milano si allinea

(Teleborsa) -, così come Piazza Affari, con gli investitori che sembrano voler deliberatamente ignorare il deludente dato del PIL della Cina , che nel 2° trimestre ha registrato laSotto i riflettori sempre le Banche Centrali, mentre aumentano le probabilità di un taglio del costo del denaro da parte della Fed nell'incontro di fine mese.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,127. L'riporta una variazione pari a +0,09%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 60,21 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +195 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,68%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,23%, poco mossa, che mostra un -0,01%, invariata, che riporta un misero -0,13%.sulla stessa linea il, che rimane a 24.189 punti. Sulla parità il(+0,12%); guadagni frazionali per il(+0,58%).In luce sul listino milanese i comparti(+1,39%),(+0,96%) e(+0,88%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,79%.di Milano, troviamo(+1,94%),(+1,84%) dopo l' accordo con Novartis (+1,48%) e(+1,37%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,03%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,42%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,33%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,24%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,61%),(+2,94%),(+2,62%) e(+1,92%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,64%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,67%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,48%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,47%.Giornata importante sia persia per