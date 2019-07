Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -dopo l'avvio in stand-by, registrano dei lievi cali rispetto ai massimi record della settimana scorsa., inaugurata oggi con i risultati di Citigroup,a stelle e strisce.A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 27.303,12 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che continua la seduta a 3.009,54 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(+0,03%), come l'S&P 100 (-0,1%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,78%),(-0,65%) e(-0,49%).del Dow Jones,(+1,07%),(+0,93%),(+0,70%) e(+0,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,16%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,14%.Tentenna, che cede lo 0,94%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,86%.Al top tra i, si posizionano(+3,54%),(+2,52%),(+1,90%) e(+1,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -15,43%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,70%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,07%.Affonda, con un ribasso del 2,04%.