Prosegue all'insegna della debolezza la Borsa americana

(Teleborsa) - Prosegue debole la seduta a Wall Street in scia alle rinnovate tensioni tra Stati Uniti e Iran che minacciano la tenuta del cessate il fuoco.

Il Dow Jones prosegue poco distante dai valore della vigilia fermandosi a 49.369 punti, mentre, al contrario, l' S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 7.099 punti.



Sotto la parità il Nasdaq 100 , che mostra un calo dello 0,57%; con analoga direzione, leggermente negativo l' S&P 100 (-0,64%).



Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+0,79%) e materiali (+0,60%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti telecomunicazioni (-1,20%), beni di consumo secondari (-1,05%) e informatica (-0,50%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Salesforce (+1,97%), Cisco Systems (+1,96%), JP Morgan (+1,61%) e Goldman Sachs (+1,03%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su 3M , che ottiene -1,61%.



Sottotono Honeywell International che mostra una limatura dell'1,47%.



Deludente Amazon , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca Procter & Gamble , che mostra un piccolo decremento dell'1,28%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Atlassian (+5,17%), Marvell Technology (+4,28%), Charter Communications (+3,42%) e Analog Devices (+2,97%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Intel , che ottiene -4,14%.



Si concentrano le vendite su Netflix , che soffre un calo del 3,67%.



Vendite su Micron Technology , che registra un ribasso del 2,39%.



Seduta negativa per Meta Platforms , che mostra una perdita del 2,33%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:



Martedì 21/04/2026

14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,6%)

14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,7%)

16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (preced. 1,8%)

16:00 USA: Vendite industria, mensile (preced. 0,3%)

16:00 USA: Scorte industria, mensile (preced. -0,1%).

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