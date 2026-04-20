Prosegue all'insegna della debolezza la Borsa americana
(Teleborsa) - Prosegue debole la seduta a Wall Street in scia alle rinnovate tensioni tra Stati Uniti e Iran che minacciano la tenuta del cessate il fuoco.
Il Dow Jones prosegue poco distante dai valore della vigilia fermandosi a 49.369 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 7.099 punti.
Sotto la parità il Nasdaq 100, che mostra un calo dello 0,57%; con analoga direzione, leggermente negativo l'S&P 100 (-0,64%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+0,79%) e materiali (+0,60%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti telecomunicazioni (-1,20%), beni di consumo secondari (-1,05%) e informatica (-0,50%).
In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Salesforce (+1,97%), Cisco Systems (+1,96%), JP Morgan (+1,61%) e Goldman Sachs (+1,03%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su 3M, che ottiene -1,61%.
Sottotono Honeywell International che mostra una limatura dell'1,47%.
Deludente Amazon, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Procter & Gamble, che mostra un piccolo decremento dell'1,28%.
Sul podio dei titoli del Nasdaq, Atlassian (+5,17%), Marvell Technology (+4,28%), Charter Communications (+3,42%) e Analog Devices (+2,97%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Intel, che ottiene -4,14%.
Si concentrano le vendite su Netflix, che soffre un calo del 3,67%.
Vendite su Micron Technology, che registra un ribasso del 2,39%.
Seduta negativa per Meta Platforms, che mostra una perdita del 2,33%.
Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:
Martedì 21/04/2026
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,6%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,7%)
16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (preced. 1,8%)
16:00 USA: Vendite industria, mensile (preced. 0,3%)
16:00 USA: Scorte industria, mensile (preced. -0,1%).
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