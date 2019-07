Poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) -che si senteNonostante infatti la pubblicazione dei valori positivi rispetto alle aspettative di mercato ( seppur in calo se paragonati ai precedenti) di Jp Morgan, Goldman Sachs e Wells Fargo, le contrattazioni di New York sembrano arrancano a mantenersi sopra la parità.Sostanzialmente stabile ilche si ferma a 27.357,15 punti, mentre, al contrario, loha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 3.014,3 punti. In frazionale calo il(-0,36%), come l'S&P 100 (-0,3%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,84%) e(+0,71%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,07%),(-0,72%) e(-0,61%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,15%),(+1,12%),(+0,57%) e(+0,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,86%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,27%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,18%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,14%.Al top tra i, si posizionano(+6,31%),(+3,16%),(+2,35%) e(+2,34%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,80%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,29%.Sensibili perdite per, in calo del 2,83%.In apnea, che arretra del 2,73%.