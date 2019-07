Poco mossa Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 27.359,16 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che archivia la seduta a 3.014,3 punti, sui livelli della vigilia. Guadagni frazionali per il(+0,3%); sui livelli della vigilia lo(+0,07%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,93%),(-0,53%) e(-0,41%).Tra i(+1,53%),(+0,94%),(+0,94%) e(+0,93%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,23%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,10%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,02%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,71%.(+3,55%),(+3,44%),(+2,90%) e(+2,73%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -10,68%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,50%.Sensibili perdite per, in calo del 2,49%.scende dell'1,88%.