Borse caute. Piazza Affari corre sola

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela, penalizzata dallo stallo sui negoziati commerciali tra USA e Cina.Sul mercato Forex, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,122. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,51%.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,77%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +188 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,52%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,50%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,41%. Cauta, che mostra una performance pari a +0,1%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che segna sulun rialzo dello 0,33%.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,06%),(+0,85%) e(+0,56%).Nel listino, i settori(-1,41%),(-1,30%) e(-0,73%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,59%),(+1,53%),(+1,18%) e(+1,14%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,61%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,35%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,01%.del FTSE MidCap,(+1,64%),(+1,55%),(+1,39%) e(+1,32%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,53%.