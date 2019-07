Eurolistini e Piazza Affari in negativo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che seguono la scia negativa disegnata dai mercati americani e asiatici. A pesare è lo. Non aiuta anche il dato sulle esportazioni giapponesi che a giugno sono scese del 6,7% su base annua, facendo peggio delle previsioni.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,42%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,33%.Sulla parità lo, che rimane a quota +193 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,59%.soffre, che evidenzia una perdita dello 0,94%. Discesa modesta per, che cede lo 0,68% seguita da, con un calo frazionale dello 0,63%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,33% sulApprezzabile rialzo (+0,57%) a Milano per il compartocon in evidenza(+0,95%),(+0,72%) e(+0,66%).Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-1,29%),(-1,23%) e(-0,96%).Preda dei venditori, invece,, con un decremento dell'1,69%. Giù anche, che soffre un calo dell'1,45%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,39%.del FTSE MidCap,(+1,46%) e(+0,87%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,67%.