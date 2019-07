Scuola, Palazzo Madama cancella la chiamata diretta

(Teleborsa) - Dopo la notizia di ieri, che vedeva la cancellazione da parte di Palazzo Madama della chiamata diretta, arrivano i primi pareri favorevoli . Il provvedimento, che modifica la legge della Buona Scuola, abolisce l'istituto della chiamata per competenza dei docenti., da par suo, applaude questa approvazione, voluta fortemente dalNe ha parlato il, Marcelloche ha dichiarato: "Per vincere il precariato, occorre adottare la massima trasparenza, e vanno considerati i titoli conseguiti ed i servizi svolti. Grazie a questi elementi derivano merito e competenze, inoltre la scelta soggettiva non è nemmenocon il reclutamento previsto per legge nella pubblica". "La- continua il Presidente - non è un'azienda, l'incontro fra "domanda" e "offerta" deriva dalla corretta organizzazione delle graduatorie"."In realtà - dice Pacifico - è unaparecchio in modo fortemente diverso da altri, i docenti della scuola pubblica non potevano essere selezionati alla stregua dei colloqui delle aziende private. Importante che gli insegnanti tornino tutti ad essere titolari - conclude - ad essere titolari nella loro scuola e non a essere soggetti anell'ambito territoriale, è la cancellazione di una delleapprovate da quella riforma".