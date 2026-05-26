Scuola, Anief in Aran chiede risorse per buoni pasto, deroghe mobilità e pari trattamento

sulla parte normativa del". Lo ha ricordato, Segretaria dell'ANIEF, spiegando che il sindacato "continua a chiedere i, perché solo il comparto scuola non può beneficiarne"."E' necessario poiper questo beneficio. - ha sottolineato la sindacalista - Poi, occorre parlare diche erano previste nell'anno passato e che sono state espunte quest'anno, ovvero la tutela deie la tutela dei, cui viene garantito il ricongiungimento".Altro tema importantissimo - ha concluso Rosano - è lasia nella parte giuridica, quindi dei diritti, sia nella parte economica".