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Scuola, Anief in Aran chiede risorse per buoni pasto, deroghe mobilità e pari trattamento

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"Si è svolta oggi all'ARAN la seconda parte della trattativa sulla parte normativa del CCNL 25-27". Lo ha ricordato Daniela Rosano, Segretaria dell'ANIEF, spiegando che il sindacato "continua a chiedere i buoni pasto, perché solo il comparto scuola non può beneficiarne".

"E' necessario poi risorse aggiuntive per questo beneficio. - ha sottolineato la sindacalista - Poi, occorre parlare di mobilità e ripristinare le deroghe che erano previste nell'anno passato e che sono state espunte quest'anno, ovvero la tutela dei genitori over 65 e la tutela dei figli fino a 16 anni, cui viene garantito il ricongiungimento".

Altro tema importantissimo - ha concluso Rosano - è la parità di trattamento tra personale precario e di ruolo, sia nella parte giuridica, quindi dei diritti, sia nella parte economica".
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