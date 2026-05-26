Scuola, Anief in Aran chiede risorse per buoni pasto, deroghe mobilità e pari trattamento

"Si è svolta oggi all'ARAN la seconda parte della trattativa
sulla parte normativa del CCNL 25-27
". Lo ha ricordato Daniela Rosano
, Segretaria dell'ANIEF, spiegando che il sindacato "continua a chiedere i buoni pasto
, perché solo il comparto scuola non può beneficiarne".
"E' necessario poi risorse aggiuntive
per questo beneficio. - ha sottolineato la sindacalista - Poi, occorre parlare di mobilità e ripristinare le deroghe
che erano previste nell'anno passato e che sono state espunte quest'anno, ovvero la tutela dei genitori over 65
e la tutela dei figli fino a 16 anni
, cui viene garantito il ricongiungimento".
Altro tema importantissimo - ha concluso Rosano - è la parità di trattamento tra personale precario e di ruolo,
sia nella parte giuridica, quindi dei diritti, sia nella parte economica".
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