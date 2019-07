"Club Italia", sistemi pagamento TPL: nuove sfide 2020 e innovazione tecnologica

(Teleborsa) -. Il punto di forza di "Club Italia" èche renderà più smart il settore e per l'autunno è in programma l'intensificazione delle iniziative. A partire dalla Toscana con; in ottobre con un incontro a Roma per discutere ancora di nuovi prodotti di info-mobilità. Piero Sassoli ne ha parlato con Teleborsa:Da dicembre 2018. Dal giugno scorso Tiemme ha avviato altresì lo stesso servizio EMV C-LESS (carte Europay Mastercard Visa "senza contatto2) nell’ambito urbano di Castiglione della Pescaia, contesto particolarmente importante nel panorama turistico della costa toscana ede, a seguire, in tutti gli altri ambiti urbani in cui opera Tiemme (Arezzo, Piombino, Poggibonsi, Chianciano ecc.), con l’obiettivo di coprirli progressivamente, per un totale di circa 220 autobus.. E’ evidente che in ambito interurbano si registrano maggiori difficoltà, perché i sistemi tariffari per origine/destinazione o commisurati alla percorrenza necessitano ovviamente di sviluppi molto più complessi, che implicano interazioni strette con sistemi di monitoraggio del servizio in tempo reale, per consentire all’utente di pagare in relazione all’effettiva tratta percorsa dalla fermata di salita alla fermata di discesa.L’introduzione delle carte bancariecostituisce un’autentica rivoluzione, sia per le aziende che gestiscono il servizio che per l’utenza. Prima di tutto l'utente occasionale, ma non solo, non avrà più la necessità di munirsi di un titolo di viaggio prima di accedere al servizio.. In altre parole, gli attuali costi di produzione e distribuzione dei titoli di viaggio potranno essere sensibilmente abbattuti, a vantaggio di una migliore accessibilità al servizio, riduzione delle frodi, semplificazione del sistema tariffario e l’opportunità di aumentare il numero di utenti.E’ importante sottolineare come le nuove obliteratrici, compatibili con lo standard NFC e munite di lettore ottico, in particolare per titoli muniti diconsentiranno a Tiemme di leggere e validare titoli di viaggio emessi da qualunque sorgente, in tempo reale, su una scala di servizi TPL che copre l’intera area della Toscana centro-meridionale."La bigliettazione elettronica è uno strumento che, collegato con il concetto di validazione obbligatoria,, perché mette a disposizione dell’utente più canali di acquisto e contribuisce a togliere alibi ai furbetti. Siamo ormai arrivati ad avere un ventaglio sempre più vasto di soluzioni di acquisto:, poi l’acquisto attraverso la smartcard MOBINT (strumento che rende più semplice utilizzare i servizi urbani di mobilità con carta concactless) basata sullo standard internazionale CALYPSO, senza dimenticare l’online offerto tramite il sito web e l’app gratuita Tiemme Mobile.. Insieme a una campagna informativa e all’intensificazione dei controlli a bordo, abbiamo registrato un effetto positivo sui tassi di evasione tariffaria a bordo della nostra flotta sul territorio della Toscana meridionale.. Altro fattore importante è il dato riguardo all’utilizzo della nuova tecnologia EMV; nell’ambito urbano di Grosseto dopo nemmeno un anno dall’inizio della sperimentazione,. Questo percorso di sperimentazione è un deterrente ancora più esplicito, anche in chiave sociale, grazie alla campagna "Se non paghi non sali" contro l’evasione tariffaria:. Stiamo ovviamente parlando di realtà a bassa frequentazione ma dove i valori percentuali hanno avuto una crescita consistente, mettendo in evidenza quanto il concetto di validazione obbligatoria e gli strumenti collegati, in questo caso i tornelli, siano essenziali nel fronte della lotta all’evasione."Sicuramente le caratteristiche associative insite in "Club Italia" favoriscono un confronto ad ampio raggio con tutti gli attori protagonisti.. Proprio una prossima "due giorni" di settembre di Siena e San Gimignano andrà in questa direzione. Il nostro è un dialogo costante ed in rapida evoluzione, proprio perché il sistema che ci circonda prevede sempre nuove soluzioni, che gli utenti rapidamente acquisiscono con le nuove tecnologie di cui dispongono.. Sono convinto che possiamo crescere ulteriormente sotto tanti profili e caratteristiche qualitative del servizio che eroghiamo, ma sicuramente già oggi possiamo dire che le sfide che come Club Italia ci eravamo posti per l’anno 2019 sono a buon punto e possiamo già guardare al 2020 per continuare ad alzare l’asticella".