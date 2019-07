Sogefi (CIR), i risultati del primo semestre

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2019, Sogefi, società del Gruppo CIR, ha registrato ricavi pari a 777,8 milioni di euro, in calo del 3% a cambi costanti e del 4,3% a cambi storici, rispetto al corrispondente periodo del 2018, conseguendo un andamento migliore del mercato di riferimento grazie alla maggiore tenuta dell’attività in Europa.L' Ebitda è ammontato a 86,4 milioni, rispetto a 95,3 milioni nel primo semestre 2018; l'Ebit è stato pari a 24,4 milioni (38,1 milioni nel primo semestre 2018).L’è stato pari a 6,9 milioni rispetto a 14,8 milioni nel primo semestre 2018."Il primo semestre è stato difficile per i mercati automobilistici con una diminuzione dei volumi del 6,7%. Sogefi ha invece registrato un. La redditività del secondo trimestre è stata, come da previsioni, in lieve miglioramento rispetto al primo trimestre", ha commentatoL'netto al 30 giugno 2019 era pari a 332,1 milioni, inclusi 64,8 milioni derivanti dall’applicazione dell’IFRS 16. Escludendo tale importo, l’indebitamento finanziario al 30 giugno 2019 ammonta a 267,3 milioni e si colloca sostanzialmente in linea con l’indebitamento netto a giugno e dicembre 2018.. In relazione alle previsioni sul mercato automobilistico, dopo il calo del 6,7% registrato nel primo semestre 2018, le fonti abitualmente utilizzate a livello settoriale anticipano, per la seconda metà dell’anno, "un calo molto più contenuto (-0,4%), che riflette anche la debolezza del mercato nel secondo semestre 2018. In base a tali prospettive generali, nonché a fattori specifici, Sogefi prevede che. Stante quanto precede,rispetto al primo semestre".