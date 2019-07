Trevi giù in Borsa su contrasti azionariato

Trevi

(Teleborsa) - Sotto pressionein Borsa con una perdita del 2,21%. Il titolo risente delle tensioni nella compagine azionaria dopo la manovra di rafforzamento patrimoniale varata dal CdA la scorsa settimana . La famiglia Trevisani, azionista tramite la sua holding con quasi il 32% del capitale, ha presentato ricorso al Tribunale di Bologna contro le decisioni assunte dal Consiglio ed ha chiesto la nomina di un amministratore giudiziario.La tendenza ad una settimana dellasi conferma quindi più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,2415 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,247 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,2395.