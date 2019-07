Moderati guadagni alla Borsa di New York

Coca cola

(Teleborsa) -grazie ache, nella maggior parte dei casi, hanno battuto le aspettative del mercato.Buoni infatti i guadagni per i titoli delle Big che hanno fatto da protagoniste con i loro risultati nella giornata: da, passando per, tutte godono di un rialzo dei propri stock durante la giornata.Ilsale dello 0,26% a 27.242,84 punti; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,33%, portandosi a 2.994,88 punti. Sulla parità il(+0,16%); leggermente positivo lo(+0,3%).(+1,47%),(+0,73%) e(+0,62%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,57%.del Dow Jones,(+5,94%),(+1,87%),(+1,43%) e(+1,42%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,80%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,07%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,03%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,84%.(+8,62%),(+3,85%),(+3,83%) e(+2,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,07%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,97%.Affonda, con un ribasso del 2,31%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,79%.