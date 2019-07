Banca Generali si rafforza nel private banking con acquisto NEXTAM Partners

Banca Generali

(Teleborsa) -ha perfezionato il contratto di(capogruppo del Gruppo NEXTAM Partners),boutique finanziaria attiva dal 2001 nell asset e wealth management oltre che nell advisory per la clientela private ed istituzionale in Italia.L'operazioneavviato da Banca Generali, finalizzato aofferti e le competenze distintive nell asset management e nell advisory.Nell'operazione, Banca Generali stata assistita da DLA Piper come advisor legale e da PwC in qualità di advisor finanziario; NEXTAM Partners da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario in qualità di advisor finanziario e dallo Studio Visentini Marchetti e Associati in qualità di advisor legale.