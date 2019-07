Lavoro, retribuzioni in aumento a giugno

(Teleborsa) - Alla fine del secondo trimestre del 2019. Sul versante della, a fronte di unail minor impulso che si osserva nei settori dei servizi privati e della pubblica amministrazione determina una decelerazione della dinamica tendenziale complessiva. Nella media dei primi sei mesi la dinamica retributiva realizzata è di poco superiore a quella registrata nelle stesso periodo del 2018.E' la fotografia scattata dall'secondo cui tra aprile e giugno si sono registrati due rinnovi contrattuali, un accordo di proroga mentre sette sono scaduti.Alla fine di giugno idi lavoro in vigore per la parte economica riguardano 7,2 milioni di dipendenti (58% del totale) e corrispondono al 55,8% del monte retributivo osservato.Complessivamente i contratti in attesa di rinnovo a fine giugno sono 45, relativi a circa 5,2 milioni di dipendenti (42%), in aumento rispetto al mese precedente (39,2%).. L’attesa media calcolata sul totale dei dipendenti è di 6,6 mesi, in aumento rispetto a un anno prima (4,6).A giugno l’indice delle retribuzioni contrattuali orarie è in lieve aumento sia rispetto al mese precedente (+0,1%) sia nei confronti di giugno 2018 (+0,7%). Complessivamente, nei primi sei mesi del 2019 la retribuzione oraria media è cresciuta dell’1,4% rispetto al corrispondente periodo del 2018.Con riferimento ai principali, a giugno le retribuzioni contrattuali orarie registrano un incremento tendenziale dello 0,9% per i dipendenti del settore privato (+1,0% nell'industria e +0,5% nei servizi privati) e dello 0,5% per quelli della pubblica amministrazione.I settori che presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: attività dei vigili del fuoco (+6,8%); agricoltura (+2,8%) e telecomunicazioni (+1,7%). Si registrano variazioni nulle nel settore dell’energia elettrica e gas, nel commercio, nelle farmacie private e nell'aggregato altri servizi privati.