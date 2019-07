Hera, ricavi e utili in crescita nel semestre

Hera

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2019,ha registratopari a 3.371,6 milioni di euro, in crescita per 404,9 milioni (+13,6%), rispetto ai 2.966,7 milioni dell’analogo periodo del 2018.Ilsi attesta a 545,9 milioni di euro, in aumento di 22,3 milioni (+4,3%) rispetto ai 523,6 milioni al 30 giugno 2018.sale a 288,9 milioni di euro, in crescita di 15,3 milioni (+5,6%) rispetto ai 273,6 milioni dell’analogo periodo del 2018.Ilal 30 giugno 2019 sale a 173,9 milioni, con una crescita di 11,5 milioni (+7,1%) rispetto ai 162,4 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente, senza gli effetti straordinari derivanti dalla cessione di Medea a Italgas, avvenuta nell'aprile 2018.