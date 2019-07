Pirelli, ChemChina e Camfin rinnovano il patto. Tronchetti resta alla guida

(Teleborsa) -che era stato sottoscritto in data 28 luglio 2017 in vista della quotazione di, la cui formale sottoscrizione avverrà il prossimo 1 agosto., sei mesi prima delprevisto nella primavera del 2023. Per ile manterrà una maggioranza di consiglieri indipendenti, gli azionisti CNRC e MTP hanno concordato di indicare un numero di componenti in proporzione alle azioni possedute: 9 consiglieri (di cui 4 indipendenti) saranno designati da CNRC, 3 consiglieri (di cui 1 indipendente) da MTP mentre gli altri 3 consiglieri indipendenti saranno indicati dalle minoranze.Con l'intesa, sottolinea una nota, "si ribadisce la stabilità della partnership tra ChemChina/CNRC, Silk Road Fund e Camfin/MTP, in continuità e coerenza con i principi di governance già stabiliti dal vigente patto parasociale e in ogni caso con lo scopo di creazione di valore per Pirelli e tutti i suoi azionisti". Viene inoltre, che manterrà per tutta la durata del rinnovo la partecipazione oggi detenuta in Pirelli e superiore al 10%.