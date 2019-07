Appuntamenti e scadenze del 31 luglio 2019

4Aim Sicaf

Acea

Banca Mediolanum

Banca Sistema

Diasorin

Enervit

Fiat Chrysler Automobiles

Fiera Milano

General Electric

Generali

Intesa Sanpaolo

Iren

Italmobiliare

Mediobanca

Moodys

Paramount

Poste Italiane

Prima Industrie

Rcs Mediagroup

Seri Industrial

Snam

Spotify Technology

Zynga

(Teleborsa) -FOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiBanca d'Italia - €-coinTesoro - Regolamento BOT- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA - Risultati di periodo: Risultati consolidati del II trimestre 2019- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con gli analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Assemblea: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodoModello Unico 2019 Persone Fisiche / Società di persone - versamento - Ultimo giorno per effettuare il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.Camera di Commercio - Termine per il versamento del diritto camerale annuale con maggiorazione.Esterometro 2019 - Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al mese precedente dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE.Rottamazione cartelle esattoriali - Versamento rateale definizione agevolata ruoli.Informativa Economica di Sistema - IES - Termine per la presentazione della comunicazione annuale “Informativa Economica di Sistema - IES”. L'adempimento consiste nella compilazione del modello elettronico pubblicato ogni anno, che deve essere inviato all'AGCOM dal 1° giugno al 31 luglio 2019.Modello Unico 2019 Soggetti IRES - Versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi con applicazione degli interessi, dovute da parte dei contribuenti titolari di partita iva.UniEmens - Invio telematico della denuncia mensile UNIEMENS delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.Libro unico del lavoro - Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.Mod. 730 - Operazioni di conguaglio - Il sostituto trattiene /rimborsa in busta paga al dipendente la somma risultante dal mod. 730.Imposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-07-2019.Tasse Automobilistiche - E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli immatricolati negli ultimi 10 gg. del mese di Giugno 2019.