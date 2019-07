FS Technology, nasce la società hi-tech del gruppo FS Italiane

(Teleborsa) - Uncon l'obiettivo di potenziare e supportare l, in particolare perin modo da rendere sempre più efficiente, puntuale e regolare il traffico ferroviario.Nasce così, la società hi-tech del Gruppo FS Italiane, creata per garantire la miglior qualità, efficienza e time to market dei servizi per le persone, in attuazione delL'investimento economico servirà soprattutto a rendere FS Technology un polo di innovazione digitale e punto di riferimento per la technology community del mondo della mobilità e delle infrastrutture sensibili in Italia e nel mondo.Occhi puntati suiquali blockchain, Intelligenza Artificiale, robotica e IoT, tutte basate su moderne infrastrutture Cloud e sulle innovative reti 5G.Particolare attenzione sarà dedicata all'e consentirà diInoltre,– tempo che intercorre fra l'ideazione di un prodotto e la sua effettiva applicazione – garantendo unai, grazie a una visione globale dell'informatica al servizio di un moderno gruppo ferroviario, alla gestione centralizzata e alla standardizzazione di processi e strumenti.Per conseguire gli obiettivi strategici di innovazione digitale del Gruppo FS Italiane, la società si avvarrà di sinergie fra i modelli di co-working, la valorizzazione delle competenze-chiave e la valutazione sistemica delle opportunità di business.