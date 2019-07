Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 27.198,02 punti, mentre, al contrario, in lieve calo lo, che archivia la giornata sotto la parità a 3.013,18 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,46%, come l'S&P 100 (-0,4%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,09%) e(+0,59%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,77%),(-0,70%) e(-0,69%).del Dow Jones,(+3,82%),(+2,12%),(+0,95%) e(+0,51%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,37%.Calo deciso per, che segna un -1,54%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,27%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,27%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,44%),(+3,67%),(+3,13%) e(+2,75%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,09%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,07%.Affonda, con un ribasso del 2,90%.Crolla, con una flessione del 2,49%.