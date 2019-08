General Motors, gli utili del trimestre battono le stime

General Motors

(Teleborsa) - Nel secondo trimestredisi è attestato a 3 miliardi di dollari in calo del 5,6%, o 1,64 dollari per azione. Il dato è comunque superiore alle attese degli analisti che avevano indicato 1,44 dollari per azione.L'è salito dell'1% a 2,42 miliardi di dollari, mentre isono calati del 2% a 36,1 miliardi di dollari, ma superano il consensus (35,98 miliardi).“Abbiamo avuto un solido trimestre e, in parte grazie all'introduzione di nuovi modelli" ha dichiarato ildi 6,50-7 dollari di utile per azione per il 2019.